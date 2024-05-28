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        Erzurum'da polis ekipleri 252 bin 580 makaron ele geçirdi

        Erzurum'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 252 bin 580 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:13
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        Erzurum'da polis ekipleri 252 bin 580 makaron ele geçirdi
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        Erzurum'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 252 bin 580 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, yapılan operasyonlarda toplamda 252 bin 580 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 933 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirdi.

        Yapılan 21 ayrı operasyonda, 24 şüpheli şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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