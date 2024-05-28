Erzurum'da polis ekipleri 252 bin 580 makaron ele geçirdi

Erzurum'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 252 bin 580 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, yapılan operasyonlarda toplamda 252 bin 580 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 933 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirdi.

Yapılan 21 ayrı operasyonda, 24 şüpheli şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.