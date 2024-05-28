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        Erzurum'da ikametinde silah bulunan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da ekiplerce yapılan aramada ikametinde silah bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:27
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        Erzurum'da ikametinde silah bulunan zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da ekiplerce yapılan aramada ikametinde silah bulunan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent genelinde ruhsatsız silah bulunduranları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda İ.D'nin (44) evine düzenlediği operasyonda 3 tabanca, 2 şarjör ve 68 fişek ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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