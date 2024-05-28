Erzurum'da bir iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Erzurum'da bir iş merkezinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Erzurum'da bir iş merkezinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Lala Paşa Mahallesi Nazif Ergün Sokak'ta bulunan iş merkezinin 3. katındaki bir ofiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Doğal gaz ekipleri, güvenlik önlemi alarak tedbir amacıyla bir süre binanın gazını kesti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ofis kullanılamaz hale geldi.
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