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        Erzurum'da sahipsiz köpeklerin saldırısında merdivenden düşen kadının kolu ve burnu kırıldı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında merdivenlerden düşen kadının kolu ve burnu kırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 18:28 Güncelleme: 28.05.2024 - 18:28
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        Erzurum'da sahipsiz köpeklerin saldırısında merdivenden düşen kadının kolu ve burnu kırıldı
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında merdivenlerden düşen kadının kolu ve burnu kırıldı.

        İlçede yaşayan 53 yaşındaki Hülya Altunok, Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Köpeklerden kurtulmaya çalışırken dengesini kaybedip bulunduğu bölgedeki merdivenlerden düşen Altunok'un, kolu ve burnu kırıldı.

        Çevredekilerin yardımıyla sahipsiz köpeklerden kurtarılarak Oltu Devlet Hastanesine götürülen Altunok, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Altunok, AA muhabirine, mahallede yürürken bir anda sahipsiz köpeklerin etrafını sardığını anlattı.

        Ayakkabısını çıkarıp köpeklere vurmak isterken merdivenlerden düştüğünü ifade eden Altunok, "Hem kolum hem de burnum kırıldı. Hırkamı ellerinden alamadım. Vatandaşlar kurtardı, yoksa beni parçalayacaklardı. Bunların toplanmasını istiyorum. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Ben burada büyüdüm ama böyle bir şeyle yeni karşılaştım. Devlet büyüklerinden isteğim, bir an önce bu köpekleri toplatsınlar, buralardan götürsünler." dedi.

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