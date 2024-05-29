Erzurum'daki gönüllü üniversite öğrencileri depremzede çocuklara moral verdi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri Kahramanmaraş'taki konteyner kentte kalan depremzede çocuklarla bir araya gelip çeşitli etkinliklerle onlara moral verdi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenci kulüplerinden Ombudsmanlık Topluluğu'ndan bazı öğrenciler, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'a gitti.

Baykar Konteyner Kent'teki depremzede çocuklar ile buluşan gönüllü öğrenciler, çocuklarla boyama, ip atlama ve el baskısı gibi çeşitli faaliyetler düzenledi.