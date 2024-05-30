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        Erzurum'da öğrenciler bilim fuarında çalışmalarını sergiledi

        Erzurum'daki Şükrüpaşa Ortaokulu öğrencileri, düzenlenen bilim fuarında çalışmalarını sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:00
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        Erzurum'da öğrenciler bilim fuarında çalışmalarını sergiledi
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        Erzurum'daki Şükrüpaşa Ortaokulu öğrencileri, düzenlenen bilim fuarında çalışmalarını sergiledi.

        Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Ortaokulu'nda gerçekleşen fuar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği fuarda, öğrencilerin TÜBİTAK 4006 Projesi kapsamında hazırladığı 20'ye yakın proje tanıtıldı.

        Proje yürütücüsü ve fen bilgisi öğretmeni Mirac Furkan Bayar, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, projelerin hepsinin birbirinden değerli olduğunu söyledi.

        Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıt Orhun Abideleri'nin sergide yer aldığını belirten Bayar, "Türkçülük akını aslında Orhun Abideleri'ni bulmakla başlar. O zaman eksen bir anda Türkçülüğe kaymıştı. Yani Orhun Abideleri bir heyecan yaratmıştı. Fakat günümüzde onun heyecanı gitmişti. Biz de Türklüğün önemini tekrar hatırlatmak istedik. Orhun Abideleri'nin birebir aynısını tornavida yardımıyla hazırladık." diye konuştu.

        Bayar, El Cezeri'nin eserinden esinlenerek özel bir çalışma yaptıklarını da belirterek, "Bu eseri yapmamızın sebebi şu an günümüzde özellikle göçmen politikalarının etkisiyle doğuya bakış olumsuz. Bilim ve teknoloji denilince akıllara batı geliyor. Fakat olumsuzluklar olunca akıllara doğu geliyor. Güneş doğudan doğar biz bu şuura kaybettik ve tekrar doğunun önemini hatırlatmak istedik. Bizim ne olduğumuzu göstermek için de El Cezeri'nin eserini seçtik. Çünkü dünyanın ilk programlanabilir robotu buydu. Öğrencilerimize bizim geçmişimizin bu olduğunu, bir rehber olması açısından yol olduğunu göstermek için bu projeyi yapmak istedik." dedi.

        Bilim fuarının açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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