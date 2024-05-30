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        Erzurum'da bakımı tamamlanan kızıl sırtlı örümcek kuşu doğaya salındı

        Erzurum'da bitkin halde bulunan kızıl sırtlı örümcek kuşu, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:56
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        Erzurum'da bakımı tamamlanan kızıl sırtlı örümcek kuşu doğaya salındı
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        Erzurum'da bitkin halde bulunan kızıl sırtlı örümcek kuşu, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kent merkezinde yerde hareketsiz duran kuş gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından kızıl sırtlı örümcek kuşu olduğu belirlenen kuş, koruma altına alındı.

        Muayene sonucunda sağlık sorunu olmadığı, bitkin düştüğü belirlenen ve beslenmesi yapılan kuş, bakımının ardından doğal yaşam alanına salındı.

        Albayrak, AA muhabirine, sevgiyle bakım ve beslenmesini yaptıkları bir canın daha kurtarılmasına vesile olduklarını belirterek, doğada bitkin halde yaralı yaban hayvanı görüp ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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