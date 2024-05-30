Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        A.K'nin kullandığı 25 ACU 229 plakalı otomobil, Adanan Menderes Mahallesi Şair Nefi Caddesi'nde Ö.K. idaresindeki 25 NB 337 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.K ile araçlardaki 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürüp kaçtı
        Çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürüp kaçtı
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da bakımı tamamlanan kızıl sırtlı örümcek kuşu doğaya salındı
        Erzurum'da bakımı tamamlanan kızıl sırtlı örümcek kuşu doğaya salındı
        Erzurum'da kamyonetin çarptığı yaya öldü
        Erzurum'da kamyonetin çarptığı yaya öldü
        Erzurum'da öğrenciler bilim fuarında çalışmalarını sergiledi
        Erzurum'da öğrenciler bilim fuarında çalışmalarını sergiledi
        'Kahraman' madalyalı milli kayakçı Sıla'dan Filistin'e destek kampanyası
        'Kahraman' madalyalı milli kayakçı Sıla'dan Filistin'e destek kampanyası
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Erzurum'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Erzurum'da protesto edildi
        Sokağa çıkma yüzünden tartıştığı dayısını öldürdü
        Sokağa çıkma yüzünden tartıştığı dayısını öldürdü