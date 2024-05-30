Erzurum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı 25 ACU 229 plakalı otomobil, Adanan Menderes Mahallesi Şair Nefi Caddesi'nde Ö.K. idaresindeki 25 NB 337 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.K ile araçlardaki 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.
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