Traktörünün motor kısmına kuş yuva yapınca tarla işlerini erteledi

Bu süreçte işlerini ertelediğini dile getiren Karabulut, anne kuşun gelmesiyle yuvayı güvenli bir alana taşıdığını anlattı.

Çiftçi Karabulut, sosyal medyada paylaştığı videoda, servis çalışanı Çomaklı'ya bilgi verdiği için teşekkür etti.

Bunun üzerine Karabulut, hiçbir işlem yaptırmadan traktörü servisten alıp köyüne geri götürdü.

Aşkale ilçesinin Kurtmahmut Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Okan Karabulut, kış nedeniyle uzun süre kullanmadığı traktörüne bakım yaptırmak için ilçe merkezindeki bir servise götürdü.

Traktörünün motor kısmına kuşun yuva yaptığını öğrenen Erzurumlu çiftçi, aracının bakımını ve bahçe işlerini erteledi.

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