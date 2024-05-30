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        Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 23:04 Güncelleme: 30.05.2024 - 23:04
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        Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        R.Ş'nin kullandığı 34 DBZ 767 plakalı otomobil, Şehit Teğmen Muhammed Kır Caddesi'nde, M.H. idaresindeki 25 ADU 131 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile T.M. ve K.M. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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