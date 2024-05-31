Erzurum'da lise öğrencileri "Trafik kazası tespit ve bildirim sistemi" projesi ile Türkiye ikincisi oldu

Erzurum'daki Şükrüpaşa Anadolu Lisesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) lise ve ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmalarında, "Trafik kazası tespit ve bildirim sistemi" projesi ile Türkiye ikincisi oldu.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasında, Şükrüpaşa Anadolu Lisesi "Trafik kazası tespit ve bildirim sistemi" projesi ile Türkiye ikincisi oldu.