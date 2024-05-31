Bursa'da babalarının öldürdüğü 3 çocuğun cenazesi Erzurum'da defnedildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazeleri, Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan M.A.K, A.K. ve Z.K. için Karayazı ilçesindeki Kazbel Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada anne ve yakınları, çocukların tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından çocukların cenazeleri Kazbel Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, çocukların yakınları, ilçe belediye başkanları, partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

- Olay Bursa'da 2 gün önce, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Bursa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasına giderek teslim olan Murat K. çocuklarını evinde öldürdüğünü söylemiş, Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki adrese giden polis, erkek çocuk M.A.K. (3) ile ablaları A.K. (6) ve Z.K'nin (11) cesetleriyle karşılaşmıştı. Çocukların cansız bedenleri, savcının, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.