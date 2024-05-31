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        Bursa'da babalarının öldürdüğü 3 çocuğun cenazesi Erzurum'da defnedildi

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazeleri, Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:38 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:38
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        Bursa'da babalarının öldürdüğü 3 çocuğun cenazesi Erzurum'da defnedildi
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazeleri, Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verildi.

        Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan M.A.K, A.K. ve Z.K. için Karayazı ilçesindeki Kazbel Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada anne ve yakınları, çocukların tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından çocukların cenazeleri Kazbel Mahallesi mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, çocukların yakınları, ilçe belediye başkanları, partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Bursa'da 2 gün önce, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Bursa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasına giderek teslim olan Murat K. çocuklarını evinde öldürdüğünü söylemiş, Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki adrese giden polis, erkek çocuk M.A.K. (3) ile ablaları A.K. (6) ve Z.K'nin (11) cesetleriyle karşılaşmıştı. Çocukların cansız bedenleri, savcının, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan baba Murat K, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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