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        Ardahan'da sağlık bilimleri öğrencileri, ekiplerle katıldıkları tatbikatta deneyim kazandı

        Ardahan'da sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrenciler, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleriyle katıldıkları kaza tatbikatında tecrübe kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:50 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:50
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        Ardahan'da sağlık bilimleri öğrencileri, ekiplerle katıldıkları tatbikatta deneyim kazandı
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        Ardahan'da sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrenciler, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleriyle katıldıkları kaza tatbikatında tecrübe kazandı.

        Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü koordinesinde, afetlerle mücadele kapsamında olası bir trafik kazasına müdahale amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, polis, jandarma ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

        Üniversite kampus alanında gerçekleştirilen ve "çoklu trafik kazası" ana temasıyla düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği üç otomobilin karıştığı zincirleme kazaya müdahale edildi.

        Kazanın meydana geldiği alanda, bölgenin güvenliğinin alınması, araçlardan çıkan alevlerin söndürülmesi, yaralıların ambulanslara sevki, araç içinde sıkışan yaralılara müdahale gibi aksiyonlara hızlı müdahale eden ekipler, tatbikatı başarıyla tamamladı.

        Okuldaki teorik eğitimlerini saha tecrübesiyle pekiştiren öğrenciler, tatbikatla mesleğe başlamadan deneyim edindi.

        Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ramazan Aslan, tatbikatın öğrencilere gerçeğe en yakın deneyimi yaşattığını ve çoklu trafik kazası senaryosunun canlandırıldığını söyledi.

        Tatbikatla öğrencilerin teorik eğitimi sahada uygulama fırsatı bulduğunu ifade eden Aslan, "Mezun olmadan, sahaya gitmeden öğrencilerimizin bu deneyimi yaşamalarını sağlamak da bir diğer hedefimizdi." dedi.

        Öğrencilerden Bahar Tunç ise arama kurtarma ekiplerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu ve ekip ruhuyla tatbikatı tamamladıklarını anlattı.

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