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        Üniversite öğrencilerine yerinde "amatör telsizcilik ve afet haberleşme" dersi

        Atatürk Üniversitesi öğrencileri, alanında uzman kişilerce "amatör telsizcilik ve afet haberleşme teknikleri" dersini çevrim içi olarak yerinde gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:38 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:38
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        Üniversite öğrencilerine yerinde "amatör telsizcilik ve afet haberleşme" dersi
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        Atatürk Üniversitesi öğrencileri, alanında uzman kişilerce "amatör telsizcilik ve afet haberleşme teknikleri" dersini çevrim içi olarak yerinde gördü.

        Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Erzurum Şubesi işbirliğinde, dersi seçen öğrencilere, TRAC Erzurum Şubesi biriminde çevrim içi ders verildi.

        Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Faruk Baturalp Günay ile TRAC Erzurum Şubesi Kurucu Başkanı Ömer Faruk Özler'in katıldığı derste, öğrencilere acil durumlarda haberleşme, amatör telsizcilik, resmi kurumlarla haberleşme gibi konular hem teknik hem de teorik olarak anlatılıp birimdeki telsiz cihazlar tanıtıldı.

        Özler, AA muhabirine, 28 yıldır sektörde olduğunu belirtti.

        Atatürk Üniversitesi ile paydaşlık yaptıklarını anlatan Özler, "Üniversitede amatör telsizcilik ve afet haberleşmesi seçmeli ders olarak görülmekte. Dolayısıyla derslerimizi zaman zaman sahada, üniversitesinin kendi platformunda ve dernek yerleşkelerimizde gerçekleştiriyoruz. Bu tür faaliyetlerle kullanıcıların kendini geliştirmesinin yanı sıra katılımcılar ve öğrencilerin cihazları tanıyabilmesi ve ilerleyen dönemlerde kendisini geliştirebilmeleri için zemin hazırlıyoruz." diye konuştu.

        Üniversite yerleşkesinde amatör telsizcilik kulüplerinin de bulunduğunu aktaran Özler, nitelikli insan kaynağına ulaşmakta üniversitelerin önemine değindi.

        Özler, bu anlamda Atatürk Üniversitesi ve çeşitli okullarda konferanslar düzenleyerek nitelikli insan kaynağına erişmeye çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Üniversite müfredatında yer alan tüm konuları işliyoruz. Afet ve acil durumda haberleşme, resmi kurumların haberleşmesi, amatör telsizcilik, amatör telsizci olarak ülkemize, milletimize nasıl katma değer sağlarız gibi bunun teknik yapı ve pratiği kullanıp tüm konuları anlatıyoruz. Öğrenciler yıl sonunda seçmeli dersten girdikleri sınavın haricinde isterlerse amatör telsizcilik sınavına da girip aramıza katılabiliyorlar. Bütün çaba ve gayretimiz haberleşmenin önemi."

        TRAC'ın Türkiye genelinde 70 şubesi bulunduğunu ifade eden Özler, amatör telsizcilik alanında gelişmiş ülke seviyelerine ulaşma hedefiyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        - "Afet yönetiminde haberleşme olmazsa olmaz"

        Dr. Öğretim Üyesi Günay da söz konusu dersi dönem başından beri TRAC Erzurum Şubesinin katkılarıyla sürdürdüklerini, afet ve haberleşme bilincinin yerleşmesine gayret ettiklerini söyledi.

        Kendisinin de amatör telsizci olduğunu, çevrim içi derse yaklaşık 190 öğrencinin katıldığını anlatan Günay, "Öğrencilere amatör telsizcilik lisansını alabilecek şekilde eğitimler ile başta temel olarak frekans bilgisi, telsiz veya diğer amatör cihazların kullanımı, uzun mesafe aktarım, anten çeşitleri, amatör telsizciliğe dair olabildiğince geniş kapsamlı bilgiler vermeye gayret ediyoruz. Afet yönetiminde iletişim ve haberleşme çok önemli. Afet yönetiminde haberleşme olmazsa olmaz." diye konuştu.

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