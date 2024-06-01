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        Hayallerinin peşinden giden anne, oğluyla mantar üreticisi oldu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle tesis kuran kadın girişimci, istihdam ettiği ev kadınları ve üniversite mezunu oğluyla mantar üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:45
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        Hayallerinin peşinden giden anne, oğluyla mantar üreticisi oldu
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle tesis kuran kadın girişimci, istihdam ettiği ev kadınları ve üniversite mezunu oğluyla mantar üretiyor.

        Kentte yaşayan 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Tuba Yavilioğlu, internetten yaptığı araştırmalardan hareketle mantar üreticisi olmaya karar verdi.

        Çeşitli illerde bu işi yapanları ziyaret eden Yavilioğlu, mantar yetiştiriciliği için geçen yıl proje hazırlayıp Avrupa Birliği'nce finanse edilen ve TKDK tarafından yürütülen IPARD Programı'na proje başvurusunda bulundu.

        Müracaatı kabul edilen Yavilioğlu, sağlanan 3 milyon 308 bin lira hibe destekle 6 ay önce Aziziye ilçesindeki Kumluyazı Mahallesi'nde 6 odalı, 5'er kat ranza sistemli mantar tesisi kurdu.

        Tesiste üniversite mezunu oğlu ile 4 kadına da iş imkanı sağlayan Yavilioğlu, 45 günde yaklaşık 18 ton mantar üreterek toptancılara satıyor.

        Tuba Yavilioğlu, AA muhabirine, 3 çocuğunu büyüttükten sonra iş hayatına atıldığını söyledi.

        Eskiden beri mantar üretimine ilgi duyduğunu belirten Yavilioğlu, "Devletin desteklerini internette araştırdım, çocuklarım ve eşim mantar işi için destekçi oldu. TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğünde koordinatör ve uzmanlar beni her aşamada bilgilendirip yönlendirdi. Bu işe karar verirken babamı kaybettim. İnişler, çıkışlar oldu ama hep hayallerimin peşinden gittim, çok mücadele verdim. Bu tesisi kurmada en büyük desteği TKDK Erzurum personelinden aldım." dedi.

        Yavilioğlu, kentte mantar üretim tesisine ihtiyaç olduğunu dile getirerek, bu işi yapmak için eğitim ve sertifikalar aldığını anlattı.

        - Anne ile oğlunun hedefi ihracat

        Tam kapasiteyle çalıştıklarında 45 günde 18 tona kadar mantar ürettiklerini söyleyen Yavilioğlu, şöyle devam etti:

        "Devletin desteği olmasa bu işi başaramazdım, 800 metrekare kapalı alanda 6 odalı, soğutma odası da olan tesis kurduk. Devletten 3 milyon 308 bin lira hibe aldım. Devletimizi mahcup etmemek için mücadele ediyoruz. 4 hanımefendi ve oğlumla çalışıyoruz. Çocuklarımın, eşimin yanımda olması beni daha da güçlendirdi. Burası hem hayalim hem de çocuklarım için gelecek kapısı oldu."

        Yavilioğlu, besin değeri yüksek kültür mantarına yoğun talep olduğunu, ihracat yapmak için de proje hazırlayacaklarını dile getirdi.

        Serdar Yavilioğlu da "40-45 günde 18 ton mantar alıyoruz. Hedefimiz ihracat yapmak. Annemle çalışmak güzel duygu ve o hep yanımızda. İnşallah işleri büyütüp annemin ihracat hedefini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Tesiste çalışan Ayten Bilici de aile bütçesine katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ürettiğimiz mantarları toplayıp paketlemesini yapıyoruz. Daha önce hiç çalışmıyordum, ev hanımıydım. Eğlenceli iş yapıyoruz. Herkese çalışmayı tavsiye ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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