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        Erzurum'da ayağı alçıya alınan öğrenci koltuk değnekleriyle LGS sınavına geldi

        Erzurum'da kırık ayağı alçıda olan bir öğrenci koltuk değnekleriyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 13:16 Güncelleme: 02.06.2024 - 13:16
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        Erzurum'da ayağı alçıya alınan öğrenci koltuk değnekleriyle LGS sınavına geldi
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        Erzurum'da kırık ayağı alçıda olan bir öğrenci koltuk değnekleriyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdi.

        Geçirdiği bir kaza sonucu ayağı kırılan 8. sınıf öğrencisi Muhammet Efe Altunsoy, LGS'ye girebilmek için yaklaşık evinden 4 kilometre uzaklıktaki Kültür Kurumu Ortaokulu'na koltuk değnekleriyle geldi.

        Babası Fatih Altunsoy'un da yardımıyla sınava yetişen Efe Altunsoy, kendisine özel oluşturulan sınıfta öğretmen gözetiminde sınava girdi.

        Baba Altunsoy, AA muhabirine, oğlunun beden eğitimi dersi esnasında kazara ayağını kırdığını söyledi.

        Sınava gelirken zorlandıklarını söyleyen Altunsoy, "Çocuğumu tedavi ettirdik, ayağını alçıya aldılar, rapor verdiler, dinlenmesi gerekiyor. Çocuğumun evde gözetim altında sınava girmesi için okulumuza dilekçeyle başvuruda bulunduk ancak sınav için okula gelmemiz söylendi. Çocuğumu evdeki merdivenlerden sırtımla indirdim. Okulun önü de çok kalabalıktı, çocuğum değneklerle zorlanarak yokuşu çıktı." ifadelerini kullandı.

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