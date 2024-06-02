Erzurum'da ayağı alçıya alınan öğrenci koltuk değnekleriyle LGS sınavına geldi

Sınava gelirken zorlandıklarını söyleyen Altunsoy, "Çocuğumu tedavi ettirdik, ayağını alçıya aldılar, rapor verdiler, dinlenmesi gerekiyor. Çocuğumun evde gözetim altında sınava girmesi için okulumuza dilekçeyle başvuruda bulunduk ancak sınav için okula gelmemiz söylendi. Çocuğumu evdeki merdivenlerden sırtımla indirdim. Okulun önü de çok kalabalıktı, çocuğum değneklerle zorlanarak yokuşu çıktı." ifadelerini kullandı.

Babası Fatih Altunsoy'un da yardımıyla sınava yetişen Efe Altunsoy, kendisine özel oluşturulan sınıfta öğretmen gözetiminde sınava girdi.

Geçirdiği bir kaza sonucu ayağı kırılan 8. sınıf öğrencisi Muhammet Efe Altunsoy, LGS'ye girebilmek için yaklaşık evinden 4 kilometre uzaklıktaki Kültür Kurumu Ortaokulu'na koltuk değnekleriyle geldi.

Erzurum'da kırık ayağı alçıda olan bir öğrenci koltuk değnekleriyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdi.

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