Erzurum'da haber alınamayan kadının cesedi baraj gölünde bulundu

İncelemede Bulut'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kızıyla Ankara'dan İspir ilçesindeki kardeşine misafirliğe gelen Zeliha Bulut'tan (67) sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

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