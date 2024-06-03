Erzurum'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Vatandaşlardan Kenan Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın anında parkta ailesiyle birlikte oturduğunu belirterek,"Yangının ilk çıktığı anda bir patlama sesi duyduk. Arkamı döndüğümde bina alevler içindeydi. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. İtfaiye ekipleri geldi. "dedi.

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