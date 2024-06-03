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        Erzurum'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 22:30 Güncelleme: 03.06.2024 - 22:30
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        Erzurum'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Rabiana Mahallesi Kırmacı Değirmi Sokak'ta bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevre binalara sıçramasını engelledi.

        Metruk bina yangında kulllanılamaz hale geldi.

        Vatandaşlardan Kenan Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın anında parkta ailesiyle birlikte oturduğunu belirterek,"Yangının ilk çıktığı anda bir patlama sesi duyduk. Arkamı döndüğümde bina alevler içindeydi. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. İtfaiye ekipleri geldi. "dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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