Erzurum'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri düzenlendi

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Tarihi Çifte Minareli Medrese'de düzenlenen yıl sonu sergisine, Vali Mustafa Çitçi'nin eşi Azime Çiftçi, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve kursiyerler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yaptığı konuşmada, il genelinde hayat boyu öğrenme kurslarının devam ettiğini belirterek, "20 ilçemizdeki halk eğitim mereklerimizde ve il merkezimizde yer alan Olgunlaşma Enstitüsünde 44 alanda 514 programda, 4 bin 911 kurs açılmış ve bu kurslara 2023-2024 eğitim öğretim yılında 46 bin 728 kadın, 28 bin 111 erkek olmak üzere toplam 74 bin 839 kursiyerimiz katılarak faydalanmıştır." ifadelerini kullandı.