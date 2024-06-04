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        Erzurumlu aile sürekli sofralarına konuk olan tilkiyi besliyor

        Erzurum'un Tortum ilçesi kırsalında yaşayan aile, bahçelerinde kurdukları sofraya sürekli konuk olan tilkiyi besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:16 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:16
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        Erzurumlu aile sürekli sofralarına konuk olan tilkiyi besliyor
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        Erzurum'un Tortum ilçesi kırsalında yaşayan aile, bahçelerinde kurdukları sofraya sürekli konuk olan tilkiyi besliyor.

        Aksu Mahallesi'nde yaşayan Cabbar Erdoğan ve ailesi, bir süre önce bahçesine gelen tilkiye çeşitli kuruyemiş ve gıda vererek karnını doyurdu.

        Erdoğan ailesi, sonraki günlerde de bahçede yer sofrası kurdukları zaman yanlarına gelen tilkiyi besledi.

        Davetsiz misafirlerini cep telefonu kamerasıyla kayda alan aile üyeleri, sürekli sofralarına konuk olan tilkiyle sevgi bağı kurdu.

        Cabbar Erdoğan, AA muhabirine, tilkinin kendilerinden korkup kaçmadığını belirterek, "Ne zaman bahçeye yer sofrası kursak tilki sofranın kokusunu alıp geliyor ve karnını doyuruyor. Tilki acıkınca sürekli bahçeye geliyor, kuruyemiş, tavuk eti ne varsa ona da veriyoruz. Soframıza konuk oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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