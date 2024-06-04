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        Erzurum'da psikiyatri hastalarının el sanatları sergilendi

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören psikiyatri hastalarının, geri dönüşüm malzemelerini de kullanarak yaptığı resim ve ahşap boyamalardan oluşan el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:31 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:31
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        Erzurum'da psikiyatri hastalarının el sanatları sergilendi
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        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören psikiyatri hastalarının, geri dönüşüm malzemelerini de kullanarak yaptığı resim ve ahşap boyamalardan oluşan el sanatları sergisi açıldı.

        Hastanenin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından psikiyatri kliniğinde düzenlenen "Hasta Etkileri Sergisi"ne, Başhekim Prof. Dr. Bilgehan Erkut, doktor ve sağlık çalışanları, hasta yakınları, hastane yönetimi ile davetliler katıldı.

        Hastanenin uğraş tedavi atölyesinde örgü, takı, hediyelik eşya, tablo, ahşap yakma ve boyama, kapı süsleme ile resim yapma gibi etkinliklere katılan hastaların, el sanatlarıyla terapi edilerek normal yaşama dönmeleri amaçlanıyor.

        Sergiyi gezenler, geri dönüşüm malzemeleri de kullanılarak yapılan el emeği göz nuru ürünleri inceleyip beğendiklerini satın aldı.

        Başhekim Prof. Dr. Erkut, merkezde tedavi gören hastaları topluma kazandırmak amacıyla sosyal etkinlikleri önemsediklerini belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

        El sanatları öğreticisi Elif Kılcı da yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarına, hastanenin uğraş tedavi atölyesinde el sanatları dersi verdiğini söyledi.

        Hastaların yaptıkları eserleri sergilemekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kılcı, şöyle devam etti:

        "Hastaların el becerilerini geliştirmeleri, psikolojik ve duygusal açıdan onlara katkı sağlamak amacıyla buradayız. Hastanemizde geri dönüşüm olabilecek ürünleri alıp atölyede işleyerek satışa sunuyoruz. Hastalar bu işlerden çok mutlu oluyor."

        Sergi, 7 Haziran Cuma gününe kadar açık kalacak.

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