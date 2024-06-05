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        Turizmde "geleceğe miras" ve "gece müzeciliği" uygulamalarıyla gelirler artırılıyor

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, bu yıl ören yerleri ve antik kentlere yönelik "geleceğe miras" ve "gece müzeciliği" uygulaması başlatarak turizmi yayma ve kültür turizminde elde edilen gelirleri artırma hedeflerinin olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:02 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:02
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        Turizmde "geleceğe miras" ve "gece müzeciliği" uygulamalarıyla gelirler artırılıyor
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        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, bu yıl ören yerleri ve antik kentlere yönelik "geleceğe miras" ve "gece müzeciliği" uygulaması başlatarak turizmi yayma ve kültür turizminde elde edilen gelirleri artırma hedeflerinin olduğunu söyledi.

        "Kültür Varlığının Yasa Dışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Anlaşma" gereğince İran kökenli 55 tarihi eserin iadesini yapmak üzere geldiği Erzurum'da AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla bu yıl "geleceğe miras" ve "gece müzeciliği" uygulamasını başlattıklarını belirtti.

        "Geleceğe miras" uygulaması hakkında bilgi veren İnceciköz, "Türkiye'deki tüm gezilen antik kentleri biz bu proje kapsamına aldık. Ciddi finansman desteği sağlayıp antik kentlerde ihtiyaç olan çevre düzenlemelerini yaptık. Restorasyonlarını yapıp ziyaretçilerimizi 2028 turizm stratejisine uygun olarak Anadolu coğrafyasına tüm turizmi yayma hedefi ve kültür turizminde elde edilen gelirleri artırma hedefimiz var." dedi.

        Projenin sonuçlarını somut olarak Antalya Side, Denizli Hierapolis ve İzmir Efes gibi önemli antik kentlerde almaya başladıklarını dile getiren İnceciköz, "Özellikle deniz, kum, güneş gibi tatilin yapıldığı sıcak iklimdeki antik kentlerimizde ziyaretçilerimizin hem daha konforlu gezmeleri hem de farklı bir deneyim yaşamaları için ikinci proje olarak 'Gece müzeciliği' uygulamasını başlattık. Bu kapsamda Side Örenyeri, Efes ve Hierapolis'te bu süreçleri de başlattık." diye konuştu.

        Projelerle ziyaretçi sayılarında artış olduğunu vurgulayan İnceciköz, şöyle devam etti:

        "Hem bu 'Geleceğe miras' konusunda yaptığımız düzenlemeler, hem de 'Gece müzeciliği' kapsamında ören yeri ziyaretçilerimiz yüzde 47 arttı. Biz arzuluyoruz ki özellikle iklimi müsait olan coğrafyalarda hem müzelerimizi hem ören yerlerimizi günün şartlarına uygun düzenleyelim. Hem yoğun bilimsel kazılar yapalım hem de o kentin bugüne kadar keşfedilmemiş unsurlarını ortaya çıkaralım. Bugüne kadar Hierapolis Antik Kenti yüzde 2,5 oranında kazılmış yani birçok noktası hala toprak altında. Biz oraya bir Türk koordinatör kazı başkanı atayarak yabancı kazı başkanı ile ortak yoğun bilimsel çalışmalar için geniş ekiplerle bu süreci başlattık.

        Bu arkeolog ve sanat tarihçisi arkadaşlarımız için de bir tür istihdam modeli oldu. Bu arkadaşlarımızın kazılarda inşallah yakın zamanda görevlendirilecekler. Uzmanlar eşliğinde hem kazı tecrübesi edinecekler hem de birçok unsur ortaya çıkacak. Ortaya çıkan eserleri mümkün olduğunca onarım, restorasyon ve çevre düzenlemelerini yaptıktan sonra gece müzeciliği kapsamında aydınlatacağız."

        İnceciköz, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de faaliyetlerin devam ettiğini anlattı.

        - "Geleceğe mirasın ana unsurlarından bir tanesi de Göbeklitepe"

        Göbeklitepe'nin gelecek açısından önemine dikkati çeken İnceciköz, şunları kaydetti:

        "Göbeklitepe gibi yaklaşık 7-8 kazı faaliyeti yürütülen höyükler var. Bu kazılarımız uluslararası minvalde geniş ekiplerle orada oluşturduğumuz bir konsorsiyumla devam ediyor. Geleceğe mirasın ana unsurlarından bir tanesi de Göbeklitepe. Bakanımızın talimatlarıyla Türkiye'de bildiğimiz ya da adını duymadığımız tüm antik kentlerde yapılan tüm kazı çalışmaları bu geleceğe miras kapsamına aldık. Bu modelde hem finansman desteğini güçlü yapıp hem de kadroları artırdığınız zaman yoğun bilimsel çalışmalar gerçekleşiyor. Bu alanda daha gözle görülür kültür turizminin ihtiyacı olan unsurları insanların hizmetine sunmuş oluyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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