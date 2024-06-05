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        Erzurum'da Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:09
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        Erzurum'da Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi
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        Erzurum'da Atatürk Üniversitesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Rektörlük bahçesinde Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörlüğü iş birliğinde organize edilen programda "Çevreden Esintiler", "Sürdürülebilir Mavi" ve "Tasarımın Sanatsal Sürdürülebilirliği" sergileri izlenime sunuldu.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, programda, 4 bin yıldır varolduğu tahmin edilen dünyanın ekosisteminin insanlara, Allah'ın emaneti olduğunu söyledi.

        Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için el birliğiyle çalışılması gerektiğini belirten Çomaklı, "Sanayi Devrimi'nin başlamasıyla insanlık tüketim çılgınlığı çağına girmiş ve emanet vasfındaki bu dünyamızı bitip tükenmek bilmeyen hırs uğruna düşünmeden kirletmektedir." dedi.

        Çomaklı, insanlığın tüketim çılgınlığı yüzünden çevreye zarar verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bu süreçte globalleşen dünyada çevre problemlerinin çözümü adına 1972'de Stockholm'da (Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı) yüzü aşkın ülkenin katılımıyla bu sorunlar masaya yatırıldı. Bu konferans 5-16 Haziran'da yapıldığı için o günden itibaren 5 Haziran Dünyada Çevre Günü olarak tüm dünyada kutlanmaya başlanmıştır. Küresel ısınma sonucunda kutuplardaki devasa buzulların erimeye başlamasıyla 2 milyardan çok insanın yaşadığı küçük ada devletçiklerinin su altında kalabileceği dünya coğrafyasının değişebileceği ve tatlı su kaynaklarının büyük kısmının tuzlu sulara karışarak yok olacağı içme suyu konusunda insanlığın büyük sıkıntılar çekeceği bilinmektedir."

        Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Ceylan da sanayinin çevreye zarar verdiğini vurgulayarak, "1960'lı yıllarda endüstrileşme ve sanayileşme çok hızlı gelişmeye başladığı andan itibaren insanlar, fabrikalaşmalarla tüketim çılgını olmaya başladı. 1972'de Stockholm'da 156 ülke bir araya gelerek 1. Dünya ve Çevresi Kongresini düzenledi ve bu milat oldu. İlk kez dünya ülkeleri birlikte çevreyi, ekosisteme verilen zararları konuştu ve problemler masaya yatırılarak çözümler aranmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Rektör Çomaklı ve akademisyenlerin güne özel açılan sergileri gezdiği etkinlik "Hayallerim Servettir" söyleşisi ve "Kurumsal Sürdürülebilirlik" çalıştayı ile devam edecek.

        Daha sonra "Çevre için Çal" müzik dinletisinin sunulacağı programda anaokulu öğrencileri için "Dünya ortak evimiz" ve "Hepimizin bir dünyası var" konulu taç boyaması yapılacak ve ilkokul öğrencileri için "Atıklardan sanat eserimi yapıyorum" yarışmaları düzenlenecek.

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