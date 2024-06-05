Aziziye'de yeni termal kaynağı için sondaj çalışması başlatıldı
Aziziye Belediyesi, jeotermak kaynaklarıyla bilinen ilçede yeni su kaynaklarına ulaşmak için sondaj çalışması başlattı.
Aziziye Belediyesi, jeotermak kaynaklarıyla bilinen ilçede yeni su kaynaklarına ulaşmak için sondaj çalışması başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Ilıca'nın tarihi geçmişi çok eskilere dayanan kaplıca ve termal kaynaklarıyla bilindiğini belirtti.
Bunun için harekete geçtiklerini bildiren Akpunar, "Bizler yanı başımızdaki bu zenginliği değerlendirmek ve ilçemiz adına faydaya dönüştürmekle mükellefiz." dedi.
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