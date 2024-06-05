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        Aziziye'de yeni termal kaynağı için sondaj çalışması başlatıldı

        Aziziye Belediyesi, jeotermak kaynaklarıyla bilinen ilçede yeni su kaynaklarına ulaşmak için sondaj çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:08 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:10
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        Aziziye'de yeni termal kaynağı için sondaj çalışması başlatıldı
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        Aziziye Belediyesi, jeotermak kaynaklarıyla bilinen ilçede yeni su kaynaklarına ulaşmak için sondaj çalışması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Ilıca'nın tarihi geçmişi çok eskilere dayanan kaplıca ve termal kaynaklarıyla bilindiğini belirtti.

        Bunun için harekete geçtiklerini bildiren Akpunar, "Bizler yanı başımızdaki bu zenginliği değerlendirmek ve ilçemiz adına faydaya dönüştürmekle mükellefiz." dedi.

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