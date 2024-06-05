Erzurum'da imam hatipli öğrencilerden Filistin yararına yıl sonu kermesi

Erzurum'da imam hatip öğrencileri, yıl boyu yaptıkları resim, robotik kodlama, tablo gibi çalışmaları sergiledi, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere kermes düzenledi.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlik, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Arapça şiirler, ilahi, koro ve Filistin temalı gösterileriyle devam etti.

Yakutiye ilçesindeki okulların yanı sıra ağırlıkla imam hatip öğrencilerinin yıl boyu yaptıkları çalışmaların Türk ve Filistin bayraklarıyla sergilendiği etkinlikte, öğrenci ve öğretmenler tarafından geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

Öğrencilerin daha çok değerler ve İslam aleminin çektiği sıkıntılar üzerine çalışmalar yaptığına dikkati çeken Gazioğlu, "Öğrencilerimizin bu anlamda duyarlılık sergilemeleri, milli, manevi değerlere saygılı ve onlara sahip değerleriyle yaşamaları önemli. Biz kültürel zenginliği olan, paylaşımcı ve başkalarının haklarına saygılı olan bir milletin, ecdadın evlatlarıyız. Çocuklarımızın da bu misyonda yetişmesini istiyoruz." dedi.

Gazioğlu, bütün dünyanın önünde Filistin'de katliam yaşandığını, öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını belirterek, hassasiyet ve duyarlılıklarından dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.