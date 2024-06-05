Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Bitki toplarken kayalıklardan düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde dağlık arazide bitki toplarken kayalıklardan düşen kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:54 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitki toplarken kayalıklardan düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde dağlık arazide bitki toplarken kayalıklardan düşen kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçenin Turnalı Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Songül Eser, Zümrüt ile Yukarıçamlı mahallelerinin dağlık alanında çaşır bitkisi toplamaya gitti.

        Kayalıklı bölgede dengesini kaybedip yuvarlanan kadını gören bir çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

        Eser'in yerini tespit eden ekipler, engebeli ve dağlık arazi yapısı nedeniyle kara ambulansıyla ulaşılamayan olay yerine ambulans helikopter talep etti.

        Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eser, ambulans helikopterle olay yerinden alınarak Erzurum'a getirildi.

        Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen Eser, sağlık ekiplerince helikopter ambulanstan alınarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşüyor
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da aranan 177 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da aranan 177 şüpheli yakalandı
        Çaşır otu toplarken kayalıklardan düşüp yaralandı
        Çaşır otu toplarken kayalıklardan düşüp yaralandı
        Erzurum'da imam hatipli öğrencilerden Filistin yararına yıl sonu kermesi
        Erzurum'da imam hatipli öğrencilerden Filistin yararına yıl sonu kermesi
        Aziziye'de yeni termal kaynağı için sondaj çalışması başlatıldı
        Aziziye'de yeni termal kaynağı için sondaj çalışması başlatıldı
        Erzurum'da Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi
        Erzurum'da Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi
        Turizmde "geleceğe miras" ve "gece müzeciliği" uygulamalarıyla gelirler art...
        Turizmde "geleceğe miras" ve "gece müzeciliği" uygulamalarıyla gelirler art...