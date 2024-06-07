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        Erzurum'un örnek dut bahçesinden 2 ton pekmez üretimi hedefleniyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Cittaslow İcra Kurulu'nun "sakin şehirler" listesinde bulunan Erzurum'un Uzundere ilçesinde seracılık ve meyvecilik yapmak isteyenlere örnek olmak amacıyla 100 dönüm arazide dikilen 2 bin 500 dut ağacından bu yıl 2 ton pekmez ve 500 kilogram kuru dut üretilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:26
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        Erzurum'un örnek dut bahçesinden 2 ton pekmez üretimi hedefleniyor
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        YUNUS HOCAOĞLU - Cittaslow İcra Kurulu'nun "sakin şehirler" listesinde bulunan Erzurum'un Uzundere ilçesinde seracılık ve meyvecilik yapmak isteyenlere örnek olmak amacıyla 100 dönüm arazide dikilen 2 bin 500 dut ağacından bu yıl 2 ton pekmez ve 500 kilogram kuru dut üretilmesi hedefleniyor.

        Kent merkezine 84 kilometre uzaklıkta Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz arasında yer alan ve Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen ilçe, doğal güzellikleri ve seracılığın yanı sıra dut, kızılcık, erik, vişne, kiraz, kayısı gibi birçok ürünün yetiştirilmesiyle öne çıkıyor.

        Ilıman iklimiyle birçok ürünün yetiştirilmesinin mümkün olduğu ilçede, 2016'da Uzundere Belediyesince Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi Başkanlığının destekleriyle başlatılan Dut Bahçesi Projesi kapsamında arazi oluşturuldu.

        100 dönümlük alanda, 2 bin 500 dut ağacının yer aldığı ve 3 yıldır ürün veren bahçede ilçe halkının destekleriyle dut hasadına başlandı.

        Bu yıl 2 ton pekmez ve 500 kilogram kuru dut üretilmesi hedeflenen bahçe, hem ilçede yaşayanlara hem de belediyeye ekonomik katkı sağlayacak.

        Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, AA muhabirine, proje kapsamında dut meyvesini tercih ettiklerini çünkü ekonomik değerinin yüksek olduğunu söyledi.

        Dikilen ağaçların zaman içinde büyüdüğünü ve 3 yıldır ürün vermeye başladığını ifade eden Özsoy, alım da yapıp yöre çiftçisiyle birlikte işleyerek dutların büyük bir kısmını pekmez yapacaklarını anlattı.

        - "Hem yöre çiftçimiz hem de belediyemiz kazanacak"

        Her yerde pekmez yapıldığını kaydeden Özsoy, "Ancak bizim pekmezimizin akışkanlığı, kıvamı, dayanıklılığı ve vitamininin ölmemesi açısından özel pişirme yöntemi var. Hem yöre çiftçimiz hem de belediyemiz kazanacak." diye konuştu.

        Dut yetiştiriciliğini daha çok alana yaymaya çalışacaklarını belirten Özsoy, şöyle devam etti:

        "Dutlarımızın bir kısmını da kuru dut olarak çerezlik dediğimiz şekilde değerlendireceğiz. Bunun da iç piyasada bayağı taliplisi var. Biz burayı aslında örnek proje olarak değerlendirdik. Bunu yaparken çeşitli eksiklerimiz, hatalarımız, bilmediğimiz yönleri oldu. Buraları çalışırken bunları gördük. Uzun vadede 3 bin 600 dönümlük bir alanda meyve ve sebze yetiştiriciliği yapmak istiyoruz. Bunun yanında mera bitkileri, Şam fıstığı, badem ve ceviz gibi ürünleri de değerlendirecek, daha çok seramız ve meyve bahçemiz olacak."

        - "Bu alanı uzun vadede tarım organize sanayi bölgesine çevirmek istiyoruz"

        Özsoy, ilçede tarımı daha çok geliştirmeye çalışacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu alanı uzun vadede tarım organize sanayi bölgesine çevirmek istiyoruz. Mesela soğuk hava depomuzla, işleme tesislerimizle yöre ekonomisine de kırsal turizmle birlikte üretim bağlamında önemli bir katkı sağlayacak. İlçemizde bazı çiftçilerimiz meyvelerini toplayamıyor. Biz onları toplamaya yönelik bir program oluşturduk. Toplayıp işleyeceğiz ve katma değeri yüksek ürün haline getireceğiz. Mesela meyve kurusu gibi. Bu 100 dönümlük alandaki 2 bin 500 dut ağacımızdan 2 bin kilogram üzerinde pekmez, 500 kilogram civarında da kuru dut bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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