Erzurum'da polislerden şehit kızına doğum günü sürprizi

Mutluluğuyla babasının meslektaşlarını da sevindiren Almila, daha sonra pastayı üfledi.

Pastayla Kırık ailesinin kapısını çalan ekipler, "İyi ki doğdun Almila Gökçe" diyerek sürpriz yaptı.

Toplum Destekli, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, geçen yıl Bitlis'te şehit olan polis memuru Ertuğrul Kırık'ın 5 yaşındaki kızı Almila Gökçe Kırık için doğum günü pastası hazırladı.

Erzurum'da polis ekipleri, şehit olan meslektaşlarının kızına doğum günü sürprizi yaptı.

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