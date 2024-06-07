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        Erzurum'da polislerden şehit kızına doğum günü sürprizi

        Erzurum'da polis ekipleri, şehit olan meslektaşlarının kızına doğum günü sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:29
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        Erzurum'da polislerden şehit kızına doğum günü sürprizi
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        Erzurum'da polis ekipleri, şehit olan meslektaşlarının kızına doğum günü sürprizi yaptı.

        Toplum Destekli, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, geçen yıl Bitlis'te şehit olan polis memuru Ertuğrul Kırık'ın 5 yaşındaki kızı Almila Gökçe Kırık için doğum günü pastası hazırladı.

        Ekipler, aldıkları hediyelerle Kırık ailesini evlerinde ziyaret etti.

        Pastayla Kırık ailesinin kapısını çalan ekipler, "İyi ki doğdun Almila Gökçe" diyerek sürpriz yaptı.

        Mutluluğuyla babasının meslektaşlarını da sevindiren Almila, daha sonra pastayı üfledi.

        Pastanın kesilmesinin ardından ekipler, Almila'ya çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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