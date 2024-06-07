Besicilik hayalini gerçekleştiren doktor, et ve süt üretiminin yanında gebe düve de yetiştiriyor

TALHA KOCA - Erzurum Şehir Hastanesindeki mesaisinden geriye kalan zamanında çocukluk hayali olan besicilikle uğraşmaya başlayan Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Meral, devletten aldığı destekle kurduğu çiftlikte et ve süt üretiminin yanı sıra hayvan yetiştiriciliği de yapıyor.

Şehir hastanesinin başhekim yardımcısı da olan 3 çocuk babası 48 yaşındaki Meral, 2017'de 24 büyükbaş hayvan alarak kırsal bir mahallede kiraladığı ahırda hayvancılığa başladı.

İşini büyütmek isteyen Meral, çocukluğundan gelen çiftlik kurma hayali için 2022'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle Erzurum-Ağrı kara yolu üzerindeki 7 bin 200 metrekare arazi üzerine modern bir ahır yaptı.

Hastanedeki mesaisi sonrası vaktinin çoğunu devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte geçiren Meral, Ziraat Bankasından aldığı kredilerle de hayvan sayısını artırdı. Hayvan sayısını yıllar içinde 120'ye ulaştıran Meral, et ve süt üretiminin yanı sıra saf ırk yetiştirip gebe düve satışı da yapıyor. - "Bu işi öğrendim, üreticilerimize artık öğretmeye başladım" Meral, AA muhabirine, çocukluğunda babasının da hayvancılık yaptığını, o zamandan beri besiciliği çok sevdiğini söyledi.

"Öğrencilik ve sonraki yıllarda böyle bir çiftliğe sahip olup hayvancılık yapmanın hayalini kuruyordum." diyen Meral, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Modern hayvancılık için iyi yerler bulmak gerektiğine işaret eden Meral, şöyle konuştu: "Erzurum şartlarında modern hayvancılık yapacaksanız, çok iyi yerler bulmanız gerekiyor, o da bizim için zordu. TKDK'den arkadaşlar geldi, 'Siz bu işi beceriyorsunuz, heveslisiniz, bu işi büyütelim. Size ihtiyaçlarınızı karşılayacak ölçüde bir çiftlik yapalım.' dediler. 104 hayvanlık çiftlik yaptık. TKDK'den bu noktada çok ciddi destek gördüm. Bu vesileyle çiftlik sahibi olmuş olduk. Biz de katkı sunduk ama TKDK yüzde 45'ini karşıladı. Geldiğimiz nokta itibarıyla çok memnunuz. Hayvanlarımızı her geçen yıl arttırdık ve sayısı 120 başa çıktı. Bu işi öğrendim, üreticilerimize artık öğretmeye başladım."

Konunun uzmanı üniversitedeki akademisyenlerle devamlı iletişim halinde olduğunu anlatan Meral, "Beslenme, et ve süt veriminin artması hususunda etkin ve yetkin hocalarımızla birlikte çalışıyor, tıkandığımız yerde hocalarımıza danışıyoruz." ifadelerini kullandı. - "Kaliteli hayvanı yurt dışında ve büyük şehirlerde aramak zorunda kalmıyorlar" Hayvancılıkta uzman akademisyenlerin önerilerini dikkate alıp uyguladığını anlatan Meral, çiftliğinde 3 kişiye de iş imkanı sunduğunu vurguladı.