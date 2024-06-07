Erzurum'da "Filistin ve Doğu Türkistan Hatıra Ormanı" oluşturuldu
Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) "Filistin ve Doğu Türkistan Hatıra Ormanı" oluşturuldu.
Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) "Filistin ve Doğu Türkistan Hatıra Ormanı" oluşturuldu.
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Memur-Sen ve Atatürk Üniversitesi Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu destekleriyle ETÜ yerleşkesindeki bir alanda "Filistin ve Doğu Türkistan Hatıra Ormanı" için fidan dikme etkinliği yapıldı.
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, akademisyen öğrenci ve çocuklar, burada fidan dikip can suyu verdi.
Prof. Dr. Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampüsteki caminin önündeki alanda, Memur-Sen İl Başkanlığı koordinasyonunda, Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle Gazze ve Doğu Türkistan hatırasına fidan diktiklerini söyledi.
Dikilen fidanların büyümesiyle dünyadaki mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulmasını temenni eden Çakmak, "Filistin'de 8 ayı aşkındır devam eden zulüm var, İsrail vahşeti var. Doğu Türkistan'da da hakeza devam edegelen bir zulüm var. Burada şehit olan kardeşlerimizin hatırasına, mücadele eden kardeşlerimizin anısına fidan diktik." dedi.
Çakmak, etkinliğe destek verenlere teşekkür ederek, bu vesileyle kampüste yeşil alanın arttığını, dünya atmosferine olumlu katkı sağladıklarını aktardı.
Memur-Sen İl Başkanı Karataş da Prof. Dr. Çakmak'a ve Orman Bölge Müdürü Ayatay'a desteklerinden doayı teşekkür ederek, "Burada, Filistin ve Doğu Türkistan'daki mazlum halk adına, onların adını yaşatmak, onların çektikleri sıkıntı ve meşakkate ortak olduğumuzu ve duyarlı olduğumuzu ifade etmek için fidanları dikiyoruz. İnsan olarak elimizden dua etmenin ötesinde çok fazla bir şey gelmiyor. Devletimiz gerekli çalışmaları, yardımları, destekleri yapıyor. 250 fidan dikerek mazlum coğrafyalarda nefes alamayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, dindaşlarımızın nefes almasına katkı sunmak ve onların sıkıntısını hissetmek adına bunu yapıyoruz. Ümit ediyorum ki bu fidanlar büyüyecek ve mazlum coğrafyalarda soykırıma tabi olan kardeşlerimizin özgürlüklerinin müjdecisi olacak." diye konuştu.
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