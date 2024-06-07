Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 34 kilo 400 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da 34 kilo 400 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 34 kilo 400 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da 34 kilo 400 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda tespit ettikleri bir araç üzerinde yaptıkları aramada, 34 kilo 400 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 bin 125 lira ele geçirdi.

        Operasyonda M.J. (34), gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        56 milyar dolarlık restleşme!
        56 milyar dolarlık restleşme!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Karadutun bilinmeyen 7 faydası!
        Karadutun bilinmeyen 7 faydası!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti

        Benzer Haberler

        Erzurum'da "Filistin ve Doğu Türkistan Hatıra Ormanı" oluşturuldu
        Erzurum'da "Filistin ve Doğu Türkistan Hatıra Ormanı" oluşturuldu
        Besicilik hayalini gerçekleştiren doktor, et ve süt üretiminin yanında gebe...
        Besicilik hayalini gerçekleştiren doktor, et ve süt üretiminin yanında gebe...
        Erzurum'da polislerden şehit kızına doğum günü sürprizi
        Erzurum'da polislerden şehit kızına doğum günü sürprizi
        Erzurum'un örnek dut bahçesinden 2 ton pekmez üretimi hedefleniyor
        Erzurum'un örnek dut bahçesinden 2 ton pekmez üretimi hedefleniyor
        Erzurum'da ihtiyaç sahipleri için aşevi kuruldu
        Erzurum'da ihtiyaç sahipleri için aşevi kuruldu
        İnternetten gördüğü aracı almak için Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dol...
        İnternetten gördüğü aracı almak için Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dol...