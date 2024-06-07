Erzurum'da 34 kilo 400 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Erzurum'da 34 kilo 400 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Erzurum'da 34 kilo 400 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda tespit ettikleri bir araç üzerinde yaptıkları aramada, 34 kilo 400 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 bin 125 lira ele geçirdi.
Operasyonda M.J. (34), gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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