Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Erzurum'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Erzurum'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde farklı adreslere kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi.
Ekipler, operasyonlarda gümrük kaçağı 100 bin boş, bin 700 dolu makaron ele geçirildi.
Gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda M.K, B.Y, Y.K, A.İ. ve A.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
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