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        Erzurum'da sağanak etkili oldu

        Erzurum'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:56 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:56
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        Erzurum'da sağanak etkili oldu
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        Erzurum'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kentte öğleden sonra başlayan ve zaman zaman aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

        Aniden bastıran yağış yüzünden trafikte aksamalar yaşanırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

        Kent sakinleri sağanaktan, iş merkezleri ve otobüs duraklarına girerek korunmaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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