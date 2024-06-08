Veli toplantılarında ismini yazamayan anne kısa sürede okuma yazma öğrendi

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da veli toplantılarında okuma yazma bilmediği için ismini listelere yazamayan ve bunun üzüntüsünü yaşayan 43 yaşındaki Sebahat Kula, 4 aylık eğitimin ardından hayallerini gerçekleştirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kurumlarında (ESMEK) açılan okuma yazma kursları, ilerleyen yaşlarına rağmen okuma yazma öğrenememiş kursiyerlere umut oluyor.

Hafta içi her gün devam eden kurslarda, kursiyerler 6 aylık eğitimlerin ardından okuma yazma öğrenebiliyor.

ESMEK'te 4 aydır eğitime devam ettiğini belirten Kula, artık okuyup yazabildiğini ve kendiği işini görmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Kula AA muhabirine, en büyük çocuk olduğu için ailesinin kendisini okula göndermediğini söyleyerek, ilkokul ve lisede 2, üniversitede okuyan 2 çocuğunun olduğunu, veli toplantılarında listelere adının yazılmasını başkalarından istemek zorunda kalınca ESMEK kursuna katılmaya karar verdiğini anlattı.

Erzurum'da yaşayan 43 yaşındaki 4 çocuk annesi Sebahat Kula da okuma yazma bilmediği için ESMEK'e gelen kursiyerlerden biri.

"Hastaneye yanımda biriyle gitmek zorunda kalıyordum. Sıramı takip edemiyor, doktorun odasını bulamıyordum. Ama en çok da veliler toplantısından dolayı karar verdim. Her toplantıda aynı şeyleri yaşıyordum. Eşim işinden dolayı gelemiyordu. Katıldığım veli toplantılarında bazen öğretmen, 'Buraya ismini yaz' diyordu. 'Hocam okuma yazmam yok.' diyordum. İnsanlar bana baktığında çok utanıyordum. Şimdi çok güzel yere geldim, daha iyi yerlere geleceğim. Okuma yazma öğrendiken sonra toplantıya gittim ve kendim yazdım. Çok gururlandım, yazmak çok güzel bir şeymiş, kimseden ricada bulunmadan kendi işimi gördüm. Çoğu öğretmen biliyordu yazma bilmediğimi, onlar da şaşırdı."

Okuma yazma bilmemenin zorluğunu hayatının her alanında yaşadığını aktaran Kula, şunları dile getirdi:

- "Çok gururlandım, yazmak çok güzel bir şeymiş"

Kula, seri şekilde kitap okuyabilecek seviyeye gelmek için çalıştığını söyledi.

Kula, okuma yazma bilmeyenleri kursa davet ederek, "Hayatımda en güzel şeyi yaşadım, daha önce hep içimde kalmıştı. 'Ben de okuyayım yazayım.' demiştim, şükür yaptım." diye konuştu.

Her akşam ev işlerini bitirdikten sonra ödevlerini yaptığını dile getiren Kula, çok takıldığı yerlerde çocuklarından destek aldığını belirtti.

- "Bana mesaj yazabiliyor ve attığım mesajları okuyabiliyor"