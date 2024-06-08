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        Erzurum'da bitkin bulunan serçe yavrusu bakımının ardından yuvasına konuldu

        Erzurum'da vatandaşlarca bitkin halde bulunan serçe yavrusu, bakımı ve şırıngayla beslenmesinin ardından yuvasına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:22 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:22
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        Erzurum'da bitkin bulunan serçe yavrusu bakımının ardından yuvasına konuldu
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        Erzurum'da vatandaşlarca bitkin halde bulunan serçe yavrusu, bakımı ve şırıngayla beslenmesinin ardından yuvasına bırakıldı.

        Kent merkezinde yerde serçe yavrusu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Kuş, DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından koruma altına alındı.

        Muayene sonucunda sağlık sorunu olmadığı, bitkin düştüğü belirlenen ve şırıngayla beslenen serçe yavrusunun özenle bakımı yapıldı.

        Serçe yavusu, Albayrak tarafından düştüğü yuva yerinin tespit edilmesinin ardından yuvasına konuldu.

        Veteriner hekim Albayrak, AA muhabirine, vatandaşların bu mevsimlerde yavru hayvanlara denk gelme olasılığının yüksek olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlık problemi olmayan yavruları bulundukları yerden almamaları önemlidir. Yavrunun düştüğü bölgedeki yuvasına bırakılabileceği gibi yuvanın bulunamamasında ise bulunduğu yere yakın bir ağaç ya da yüksek bir yere koymaları uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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