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        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi

        Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini sağanağa rağmen devam ettirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:37
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        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
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        Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini sağanağa rağmen devam ettirdi.

        Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi avlusunda toplanan sağlık çalışanları, ellerindeki döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Dr. Yusuf Çiftçi, İsrai'in işgal ve zulmüne karşı yapılabilecekleri hatırlatmak için 30 haftadır toplandıklarını söyledi.

        - "Onların kahvesini içince uyanabilir misin?"

        Yapılması gereken boykot çalışmalarında bahseden Çiftçi, şunları söyledi:

        "246 gündür terörist İsrail'in yaptıklarını gördük, sinirlendik, iğrendik, ağladık, içimiz kaldırmadı. Biz bakmaya dayanamazken Gazzeli masum siviller evsiz kaldılar, üşüdüler, parçalandılar, asıldılar, canlı canlı ezildiler. Yetmedi mezarlarından kazındılar. Çamurlu suya muhtaç oldular, salgına düştüler, milyonlarca göz onları izlerken açlıktan öldüler. Canlı canlı yakıldılar, kolsuz bacaksız kaldılar, kafasız şekilde defin oldular ve daha niceleri. Peki bol bahaneli cahil boykot kırıcı, hadi şimdi söyle, 8 aydır bunları görüp de uyanmayan kendine gelmeyen sen, onların kahvesini içince uyanabilir misin?"

        Müslümanların birlik olup İsrail mallarını boykot etmesinin öneminden bahseden Çiftçi, "Siyonist Yahudilerin karşısında durabilmek, onlara muhtaç olmamak, şehit olan binlerce çocuğumuza borcumuzdur." dedi.

        Konuşma sırasında, gerçekleştirilen boykotlara karşı çıkan temsili bir diyalog da canlandırıldı.

        Kurgu gereği yapılan boykotların anlamsız olduğunu savunan bir kişiye karşı cevaplar verildi.

        Zaman zaman etkisini artıran yağış altında gerçekleştirilen yürüyüş, duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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