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        Tuva Cihangir Atasever'in uzay uçuşu Bilim Erzurum'dan izlendi

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay seferi, Bilim Erzurum'dan canlı olarak takip edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 20:24 Güncelleme: 08.06.2024 - 20:24
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        Tuva Cihangir Atasever'in uzay uçuşu Bilim Erzurum'dan izlendi
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        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay seferi, Bilim Erzurum'dan canlı olarak takip edildi.

        Bilim Erzurum'a gelen öğrenci ve veliler, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in Yörünge Altı Araştırma Misyonu kapsamında yer aldığı uzay seferini takip etti.

        Bilgi yarışması ve çeşitli ekinliklerin düzenlendiği programda, katılımcılar merkezde kurulan sinevizyondan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen "Yörünge Altı Araştırma Uçuşu" hakkındaki söyleşiyi dinledi.

        Daha sonra katılımcılar, Atasever'in uzay seferini canlı olarak izledikten sonra merkezden ayrıldı.

        Atasever'in uzay seferini izlemeye gelen Yağız Özdurmuş, AA muhabirine, uzay seferini canlı olarak izlerken çok duygulandığını belirtti.

        "İnşallah ben de uzaya gitmeyi isterim. Astronot olmak için çok çalışacağım." diyen Özdurmuş, bilim merkezinde bugün yapılan etkinlikleri güzel bulduğunu söyledi.

        Yiğit Hamza Budak ise bugün heyecan dolu anlar yaşadığını belirterek, "Bugün astronotumuz gibi uzaya gitmek istiyorum. Burada çok güzel etkinlikler yapıldı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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