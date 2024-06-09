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        Erzurum'da YKS'ye gireceği okula giderken aracının lastiği patlayan kişiye polis yardım etti

        Erzurum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna yetişememe riski bulunan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:19
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        Erzurum'da YKS'ye gireceği okula giderken aracının lastiği patlayan kişiye polis yardım etti
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        Erzurum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna yetişememe riski bulunan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu.

        Kent merkezinde YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) yapıldığı okula aracıyla giden Sinan Kırmaç, yolda lastiğin patlaması üzerine polis ekiplerinden yardım istedi.

        Aracın bulunduğu bölgeye giden ekipler, lastiği değiştirerek Kırmaç'ın sınava yetişmesini sağladı.

        Öte yandan kentte farklı noktalarda polislerden yardım isteyen 5 öğrenci de ekip araçlarıyla sınava yetiştirildi.

        Öğrenciler ekiplerin desteği sayesinde sınava vaktinde ulaşıp salonlardaki yerlerine geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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