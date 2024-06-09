Erzurum'da YKS'ye gireceği okula giderken aracının lastiği patlayan kişiye polis yardım etti
Erzurum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna yetişememe riski bulunan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu.
Erzurum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna yetişememe riski bulunan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu.
Kent merkezinde YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) yapıldığı okula aracıyla giden Sinan Kırmaç, yolda lastiğin patlaması üzerine polis ekiplerinden yardım istedi.
Aracın bulunduğu bölgeye giden ekipler, lastiği değiştirerek Kırmaç'ın sınava yetişmesini sağladı.
Öte yandan kentte farklı noktalarda polislerden yardım isteyen 5 öğrenci de ekip araçlarıyla sınava yetiştirildi.
Öğrenciler ekiplerin desteği sayesinde sınava vaktinde ulaşıp salonlardaki yerlerine geçti.
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