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        Bilim Erzurum'un 10 yaşındaki yazılımcısı Minel yeteneğiyle dikkati çekiyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Bilim Erzurum'un "üstün zekalı" öğrencisi 10 yaşındaki Minel Atak, yazılım ve robotik kodlamadaki yeteneğiyle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:52
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        Bilim Erzurum'un 10 yaşındaki yazılımcısı Minel yeteneğiyle dikkati çekiyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Bilim Erzurum'un "üstün zekalı" öğrencisi 10 yaşındaki Minel Atak, yazılım ve robotik kodlamadaki yeteneğiyle dikkati çekiyor.

        Minel Atak, Ankara'da kreşteki öğretmenlerin tavsiyesi üzerine 3,5 yaşında Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından yapılan teste girdi.

        Burada "üstün zekalı çocuk" kategorisine alınan ve ailesi tarafından bilişim alanına yönlendirilen Atak, 5 yaşında İngilizce öğrenmeye başladı ve 7 yaşında oyun yazdı.

        Babasının görevi dolayısıyla daha sonra Ankara'dan Erzurum'a yerleşen Atak, çalışmalarını Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortaklığı ile kurulan Bilim Erzurum'da sürdürdü.

        Atak, oyun ve robotik kodlamalar üzerine çalışmalarını devam ettirerek, girdiği birçok yarışmada yazılım alanında başarılar elde etti.

        Erzurum'da özel bir okulda 5. sınıf öğrencisi olan Atak, bilgi yarışması oyunu, robot arabalar, sanal çiçek sulama sistemleri, led sistemleri olmak üzere 6 proje oyunu ve 10'dan fazla robotik kodlama yaptı.

        Yangın söndürme sistemi ve sağlıkta dron projeleri ile 2 kez TEKNOFEST'e katılan Atak, ayrıca tasarlayıp "Mineloji" adını verdiği oyun ile TÜBİTAK yarışmalarında Erzurum'a üçüncülük ödülü kazandırdı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Üretken Akademi Eğitimi'ne 15-35 yaş sınırı olmasına rağmen katılan Atak, en küçük mezun olarak hazırladığı "savunma sanayi oyunu" bitirme projesi ile akademi eğitimini başarıyla tamamladı.

        - "Genetik mühendisi olmak istiyorum"

        Minel Atak, AA muhabirine, kendi oyunlarını geliştirip, programlar yazdığını söyledi.

        İlk olarak temel kodlama eğitimi ile başladığını ve ardından yazılım alanında kendini geliştirdiğini ifade eden Atak, Erzurum'da düzenlenen sıfır atık çalışmaları kapsamındaki bir yarışmada da yazılım alanında birinci olduğunu dile getirdi.

        İleride tıp alanında çalışmalar yapmak istediğini anlatan Atak, "Öncelikle okul derslerimi yapıyorum. Boş vakitlerimde insanlara yarar sağlayabilecek projeler yapmaya çalışıyorum. Robot doktorların yapımında rol almak, gelecekte tıbba yardım edecek yeni icatlar geliştirmek istiyorum. Tıp alanında insanlara giydirilebilir teknolojide yardımcı olup, genetik mühendisi olmak istiyorum. Bu sürede oyunlar yazıyorum." dedi.

        - "Kendi odasında bir bilişim dünyası var"

        Anne Emel Atak ise kızının çocukken oyuncaklardan ziyade elektronik eşyalarla oynadığını belirtti.

        Bu durumun kendilerinin dikkatini çektiğini söyleyen Atak, şöyle konuştu:

        "Öğretmenleri farklı olduğunu ve bununla ilgili test yapılması gerektiğini söylediler. Ankara'da bir vakfın yaptığı testte Minel'e, üstün zekalı olarak tanı konuldu. Bundan sonra biz ailece Minel'in neye karşı yatkınlığı olduğunu gözlemlediğimizde, bilişimle ve teknolojiye ilgili olduğunu gördük ve yönlendirdik. Benden oyuncak isteyince seve seve alıyorduk. Mesele oyun evi alıyorduk ama odaya girdiğimde o oyun evi ile oynamak yerine, eve nasıl asansör yapılır nasıl kablo çekilir diye bakardı. Her alanda kitap okuyor. Kendi odasında bir bilişim dünyası var. Minel'in hayatı aslında kablolar."

        Bilim Erzurum'a teşekkür eden Atak, kızlarının Türkiye'nin Milli Teknoloji hamlesine katkı sunmasını istediğini söyledi.

        Bilim Erzurum Yazılım Merkezi Koordinatörü Mustafa Ergincan da yaklaşık 2 yıldır birlikte çalıştıkları öğrencisi Minel Atak'ın en büyük farkının çalışkanlığı olduğunu söyledi.

        Atak'ın yapılan yapay zeka konferanslarına katılan tek ortaokul öğrencisi olduğunu dile getiren Ergincan, "Minel'in yaşında Türkiye'de belki üç dört çocuk vardır ya da yoktur. Fazlası olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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