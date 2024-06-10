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        Erzurum'da aracında 34 kilo 400 gram skunk bulunan kişi tutuklandı

        Erzurum'da aracında 34 kilo 400 gram skunk ile yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 20:58 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:58
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        Erzurum'da aracında 34 kilo 400 gram skunk bulunan kişi tutuklandı
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        Erzurum'da aracında 34 kilo 400 gram skunk ile yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, bu kapsamda bir araçta yaptıkları aramada, 34 kilo 400 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 bin 125 lira ele geçirdi.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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