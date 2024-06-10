Erzurum'da aracında 34 kilo 400 gram skunk bulunan kişi tutuklandı

Ekipler, bu kapsamda bir araçta yaptıkları aramada, 34 kilo 400 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 bin 125 lira ele geçirdi.

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