Erzurum'da aracında 34 kilo 400 gram skunk bulunan kişi tutuklandı
Erzurum'da aracında 34 kilo 400 gram skunk ile yakalanan zanlı tutuklandı.
Erzurum'da aracında 34 kilo 400 gram skunk ile yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda bir araçta yaptıkları aramada, 34 kilo 400 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 bin 125 lira ele geçirdi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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