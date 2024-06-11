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        Erzurum'da üniversitelilerin yaptığı eserler Gazze yararına satılacak

        Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlarda barınan üniversite öğrencilerinin yıl boyunca tasarladıkları ürünlerden oluşan resim ve ahşap eserler sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:06 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:06
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        Erzurum'da üniversitelilerin yaptığı eserler Gazze yararına satılacak
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        Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlarda barınan üniversite öğrencilerinin yıl boyunca tasarladıkları ürünlerden oluşan resim ve ahşap eserler sergisi açıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen "Kredi Yurtlar Kültür ve Sanat Sokağı" sergisinin açılışına Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve diğer ilgililer katıldı.

        İl Müdürü Çakmur, açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılındaki sportif ve kültürel faaliyetleri sergiyle sonlandırdıklarını söyledi.

        - Gazze'ye destek için kermes düzenlenecek

        Öğrencilerin sergilenen eserleri özenle tasarladıklarını belirten Çakmur, "Gelecek eğitim ve öğretim yılının başında düzenlenecek kermeste bu eserlerin gelirleri Gazze'de zulüm altındaki kardeşlerinize gönderilmek üzere değerlendirilecek." dedi.

        Çakmur, kentte GSB yurtlarında 20 bin 200 öğrencinin barındığı bilgisini vererek, "Yurtlarımızdaki yaklaşık 10 bin öğrencimiz yıl boyunca düzenlenen sportif ve kültürel etkinliklerimizden faydalanmakta ve bu etkinliklerden çıkan 300 eserden yaklaşık 100'ü burada sergileniyor." diye konuştu.

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