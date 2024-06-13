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        Patenci dede mahalledeki çocuklara ücretsiz ders veriyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurumlu emekli spor eğitmeni 72 yaşındaki Eren İltir, mahalledeki çocuklara 8 yıldır gönüllü paten dersi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:31 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:31
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        Patenci dede mahalledeki çocuklara ücretsiz ders veriyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurumlu emekli spor eğitmeni 72 yaşındaki Eren İltir, mahalledeki çocuklara 8 yıldır gönüllü paten dersi veriyor.

        Kentte yaşayan ve uzun yıllar tekerlekli paten, buz hokeyi, curling ve yüzme eğitmenliği yaptıktan sonra emekli olan 2 çocuk babası antrenör İltir, 8 yıl önce Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde küçük bir atölye kurdu.

        Atöylesinde ayakkabı, çanta, valiz, deri mont boyama, tekerlekli ve buz pateni tamirine de başlayan İltir, aynı zamanda gönüllü olarak mahalledeki çocuklara tekerlekli paten eğitimi de vermeye başladı.

        İlerleyen yaşına rağmen mahallede patenle dolaşan İltir, ömrünün yettiği çalışmayı hedefliyor.

        Antrenör Eren İltir, AA muhabirine, 1960'lı yıllarda buz patenine başladığını belirterek, aralarında sürat pateni branşında dünya yedincisi olan milli sporcu öğretmen oğlu Serdar İltir'in de bulunduğu çok sayıda sporcu yetiştirdiğini söyledi.

        Emekli olduktan sonra kulüpleri kapatıp baba mesleği terzi ve tamir işleri yapmaya başladığını anlatan İltir, "Babam terziydi, dikime, tamire meylim vardı. Ayakkabı, valiz, çanta, deri mont boyama ve tamirine bakıyorum. Aynı zamanda buz patenine ve tekerlekli patene yabancı değilim. Patenlerin tamirini yapıyor, yeniliyorum." dedi.

        İltir, en büyük hayalinin ulusal ya da kültürel bir etkinlikte ömrünü adadığı buz pateninde jubile yapmak olduğunu dile getirdi.

        - İlerlemiş yaşına rağmen öğretmekten vazgeçmiyor

        Atölyenin bulunduğu mahalle ile çevre mahallelerdeki çocuklara 8 yıldır paten öğrettiğini ve çok sayıda çocuğu spora kazandırdığını ifade eden İltir, şöyle devam etti:

        "Çocukların patenlerini tamir ediyor ve tekerlekli paten dersi veriyorum, ücret almıyorum. Eğitim işinden zevk alıyorum. Çocuklar zaten bu sporu seviyor. Hedefimiz, çocuklara faydalı olmak, ayrıca bir belediyenin desteğiyle yazın tekerlekli, kışın da buz pateni yapılacak 600 metrekarelik sosyal alan oluşturulması ve çocukların aileleriyle buralarda güzel vakit geçirmesi."

        İltir, sabahtan öğlene kadar tamir işi yaptığını belirterek, öğleden sonra ise tekerlekli paten eğitimi verdiğini aktardı.

        "Tekerlekli paten, kışlık paten, ayakkabı, deri mont boyama ve bakım, çanta, valiz tamiri ile elimden geldiğince ne iş olsa yapıyorum. Müşteri memnuniyeti önemli, beğenmediği işten para almayız, tekrar yaparız." diyen İltir, yıllarca terzi babasından öğrendiklerini boş kalmamak için yaptığını, geçimini de bu işten sağladığını anlattı.

        İltir, gençlere eğitim ve spor hayatlarının yanında bir meslek ya da sanat dalıyla meşgul olmalarını tavsiye etti.

        - Ücretsiz eğitimle çocukları mutlu ediyor

        Eğitim alan çocuklardan Eslem Sedef Çelik de İltir'i çok sevdiklerini belirterek, "Eren hoca 3 ay içinde bizi çok iyi seviyeye getirdi, bizden ücret almıyor. Bozulan patentlerimizi tamir ediyor. Hocamızdan çok memnunuz." dedi.

        Yağmur Bilgin daha güvenli paten sürmek için mahalledeki uygun bir alanda paten pisti yapılmasını isteyerek, "Tek isteğimiz düz bir alanda paten pisti yapılması, bölgede bir paten pisti var ama o pistte rampa olduğu için paten süremiyoruz." diye konuştu.

        Eslem Nur Arslan da İltir sayesinde paten kullanmayı öğrendiğini, ileride milli sporcu olmayı hedeflediğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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