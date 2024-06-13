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        Erzurum'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Erzurum'da "Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:55
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        Erzurum'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Erzurum'da "Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda, nitelikli dolandırıcılıkta son zamanlarda azalma olsa da genel sayıların arttığını söyledi.

        Telefon ve internet yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyaran Çiftçi, "Zaman zaman internet veya telefon üzerinden dolandırıcılık yapanlar bizleri de arıyorlar. Bizleri de bir şekilde ağlarına düşürmeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın bu kişilere karşı uyanık olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.

        Çiftçi, Kurban Bayramı tatili öncesi ve sonrasında denetimlerin artacağını ifade ederek, yola çıkacak sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Kentte asayiş olaylarının geçen yıla göre yüzde 4 arttığını ifade eden Çiftçi, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 15 azalma, delici, kesici alet ve silah ele geçirmelerinde ise yüzde 32'lik artış olduğunu belirtti.

        - Yabancı sayısı yüzde 19 azaldı

        Erzurum'da yaşayan yabancı sayısının yüzde 19 azaldığını açıklayan Vali Çiftçi, buna bağlı olarak asayiş olaylarında yabancı şüpheliye işlem oranının da yüzde 17 düştüğünü söyledi.

        Mobil göç aracı ile sürekli kontroller yapıldığını da anımsatan Çiftçi, yasa dışı yollarla geldiği belirlenenlerin geri gönderme merkezine gönderilerek haklarında işlem başlatıldığını ifade etti.

        2023'ün ilk 5 ayında aranması bulunan 2 bin 253 kişinin yakalandığına, sayının bu yılın ilk 5 ayında 2 bin 639 olduğuna işaret eden Çiftçi, "Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede bu yıl 161 operasyon gerçekleştirildi. Geçen sene bu sayı 153. Karşılaştırdığımız zaman operasyon sayısının yüzde 5, gözaltı sayısının yüzde 16, tutuklu sayısının yüzde 150 arttığını ifade edebilirim." diye konuştu.

        Vali Çiftçi, kentte yapılan terörle mücadele ile ilgili gerçekleştirilen operasyonlarda da yüzde 53 artış olduğunu vurguladı.

        - Terör gruplarına karşı sürekli operasyonlar gerçekleştiriliyor

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz de terör gruplarına karşı sürekli operasyonların gerçekleştiğini belirterek, "Bu operasyonları yapma maksatlarımızdan bir tanesi de bölgeye herhangi bir şekilde bizim bilgimiz dışında gelmesi muhtemel terör mensuplarının girişinden itibaren takip edilmesi ve etkisiz hale getirilmesidir." ifadelerini kullandı.

        Sahada farkındalığı ve bulunulurluğu operasyonlarla sürekli gösterdiklerini dile getiren Düz, "Bunlar devam edecek. Hiç kimse olmasa bile biz orada olacağız. Vatandaşımızın güvenliği ve huzuru için sahada kırsalda operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Bu hem kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza güven veriyor hem de sınırı aşması muhtemel terör grupları için caydırıcı oluyor. Biz faaliyetlerimize kesintsiz devam edeceğiz." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ise kent kırsalında terör faaliyetlerinin bulunmadığını vurguladı.

        Yırtar, "Sık sık jandarmamız kırsal operasyonları yapıyor. Biz de İHA ve SİHA'larımızla istihbarattan gelen duyumlarla olabilecek yerlerde görüntülü yerleri takip ediyoruz. Tamamen sıfırlandı diyemeyiz. Sempatizan gruplar var ama terörist grup dediğimiz gruplar çok şükür ilimizde yok." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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