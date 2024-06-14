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        Tedavileri devam eden öğrenciler karnelerini hastanede aldı

        Erzurum'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören öğrenciler, karnelerini şehir hastanesinde düzenlenen törenle aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:13 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:13
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        Tedavileri devam eden öğrenciler karnelerini hastanede aldı
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        Erzurum'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören öğrenciler, karnelerini şehir hastanesinde düzenlenen törenle aldı.

        Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Çocuk Yan Dallarında tedavi gören 11 ilköğretim öğrencisi için hastanede karne etkinliği düzenlendi.

        Öğrencilere karnelerini dağıtan Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Başhekim Tör, gazetecilere, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasıyla hastanede tedavi gören öğrencilere yönelik karne etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Yaklaşık 28 yıldır hastanede tedavi gören öğrencilere eğitim verildiğini anlatan Tör, "Yatan hasta öğrencilerimize her yıl karne töreni yapıyoruz. Çünkü çocuklarımız eğitimlerini tamamlayarak sınıflarını geçiyorlar ve karnelerini almayı hak ediyorlar. Çocuk yan dal servislerinde yatan 11 öğrencilerimize hem karnelerini hem de hediyelerini vererek bugünü kutladık." dedi.

        Hastanede öğrencilere eğitim veren sınıf öğretmeni Ali İhsan Kara ise hastanenin içerisinde bir sınıfın olduğunu belirterek, "Her yerde eğitim' adı altında 1996'dan beri hastanede öğrencilere eğitim vermekteyiz. Yıl sonunda buradaki öğrencilere karnelerini verdik." ifadelerini kullandı.

        Öğretmen ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden 4. sınıf öğrencisi Nisa Gören de "Hocalarımıza, bu güzel günü bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Doktor ve hemşireler bizimle çok ilgileniyor. Öğretmenlerimiz ve doktorlar bize karnelerimizin ardından çeşitli hediyeler de verdiler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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