Ağrı Dağı'nda bir dağcının kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı
Ağrı Dağı'nda bir dağcının kar nedeniyle kayıp kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Ağrı Dağı'nda bir dağcının kar nedeniyle kayıp kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Ağrı Dağı'na tırmanış yapan grup arasındaki bir dağcı, yaklaşık 4 bin rakımdaki karlı zeminden kayıp kayalıklardan düştü.
Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve profesyonel dağcı ekipler yönlendirildi.
İran uyruklu olduğu öğrenilen dağcının, düştüğü lokasyonun belirlendiği ve ekiplerin bölgeye ulaşmaya çalıştığı bildirildi.
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