Erzurum'da otobüsün bagajında uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda kent genelinde denetim yapan ekipler, bir otobüsün bagaj kısmında yaptıkları aramada 3 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 550 lira ele geçirdi.

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