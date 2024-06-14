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        Erzurum'da otobüsün bagajında uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da otobüsün bagajında 3 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:28 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:28
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        Erzurum'da otobüsün bagajında uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da otobüsün bagajında 3 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent genelinde denetim yapan ekipler, bir otobüsün bagaj kısmında yaptıkları aramada 3 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 550 lira ele geçirdi.

        Olayla ilgili B.G. (42), gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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