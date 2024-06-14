GÜNCELLEME - Ağrı Dağı'nda bir dağcının kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı

Geceyi kamp çadırlarında geçirecek dağcılar ve Ağrı AFAD ekibinden oluşan toplamda 9 kişi, sabahın ilk saatlerinde 4 bin rakıma doğru harekete geçerek düşen kişiyi kurtarma çalışması yapacak.

İran uyruklu olduğu öğrenilen dağcının, düştüğü lokasyonun belirlendiği ve ekiplerin bölgeye ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan grup arasındaki bir dağcı, yaklaşık 4 bin rakımdaki karlı zeminden kayıp kayalıklardan düştü.

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