Erzurum'da yem ve gıda malzemeleri üreten 53 işletmeye ceza uygulandı

Erzurum'da yapılan denetimlerde, yem, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzeme üretiminde olumsuzluk tespit edilen 53 işletmeye ceza uygulandı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte yem, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik ay başından bugüne kadar 6 bin 126 işletmede denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 53 işletmeye cezai işlem uygulandı, analize dayalı yapılan çalışmalarda ise 159 numuneden 11'i olumsuz sonuçlandı, 23 numunenin sonucu bekleniyor.