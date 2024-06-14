Erzurum'da yem ve gıda malzemeleri üreten 53 işletmeye ceza uygulandı
Erzurum'da yapılan denetimlerde, yem, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzeme üretiminde olumsuzluk tespit edilen 53 işletmeye ceza uygulandı.
Erzurum'da yapılan denetimlerde, yem, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzeme üretiminde olumsuzluk tespit edilen 53 işletmeye ceza uygulandı.
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte yem, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik ay başından bugüne kadar 6 bin 126 işletmede denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 53 işletmeye cezai işlem uygulandı, analize dayalı yapılan çalışmalarda ise 159 numuneden 11'i olumsuz sonuçlandı, 23 numunenin sonucu bekleniyor.
Denetimlerde, tüketicilerin Alo Gıda hattına yaptığı 193 başvurudan 20'sinde olumsuz durumla karşılaşıldı, 18 başvurunun işlemi ise devam ediyor.
Zehirlenme konusunda da 7 vakanın 5'i olumsuz sonuçlandı, 1 vakanın işlemleri sürüyor.
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