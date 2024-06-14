Erzurum'daki Narman Şehitler Barajı eylülde su tutacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Erzurum'un Narman ilçesinde yapımı devam eden Şehitler Barajı'nın eylül ayında su tutacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Erzurum Narman Şehitler Barajı'nda gövde dolgu imalatlarının devam ettiği projede, yüzde 84 fiziki gerçekleşme sağlandı. Temelden yüksekliği 86,90 metre olan Narman Şehitler Barajı, gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. 12 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak barajdan, 47 bin dekar araziye su temin edilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Narman Şehitler Barajında gövde dolgusu, dolusavak imalatları ve enjeksiyon imalatlarının devam ettiğini belirterek, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını ifade etti.

Eylül ayında barajda su tutmayı hedeflediklerini kaydeden Balta, "İnşaatta ulaşım yolları, gövde sıyırma kazıları ve dolusavak kazılarını tamamladık. Ayrıca, derivasyon tüneli ve memba batardosu imalatlarını da bitirdik. 1 milyon 800 bin metreküplük gövde dolgusunun ise 1 milyon 700 bin metreküplük kısmını tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 2024 yılında projeyi bitirip, barajda su tutmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı. - Erzurumlu üreticilere yılda 353 milyon lira ek gelir Balta, 47 bin dekar araziye can suyu verecek barajın bölge tarımı için büyük önem taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti: