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        Erzurum ve Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Erzurum ve Rize'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 23:47 Güncelleme: 14.06.2024 - 23:47
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        Erzurum ve Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Erzurum ve Rize'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından "uyuşturucu madde imali ve ticareti" suçunu örgütlü işleyenlere yönelik, Erzurum'un İspir ilçesi ile Rize'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramada 200 gram sentetik uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 100 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, yivli av tüfeği, mavzer, 5 silah üstü dürbün, silah için mesafe ölçer, 2 el telsizi, çeşitli çaplarda 75 fişek, 11 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer 5 kişi ise ifadelerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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